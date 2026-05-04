В Омской области главу поселения судят за мошенничество на 12,5 млн рублей

Марьяновский райсуд Омской области приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего главы администрации рабочего поселка Марьяновка. Ему вменяют в вину покушение на мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона. Следующее судебное заседание состоится 22 мая.

По версии следствия, в 2017 году фигурант дела, будучи директором ООО «Сибирь», получил в аренду здание банно-прачечного комбината и землю под ним. Через два года он предоставил в администрацию фиктивные акты о капитальном ремонте на сумму свыше 12,5 млн руб. Таким образом, считают правоохранители, он намеревался зачесть их в счет арендных платежей. Однако администрация отказала ему в этом, в связи с чем преступление не было доведено до конца.

Кроме того, в 2021 году, став главой рабочего поселка, обвиняемый передал долю в ООО «Сибирь» своему сыну, а управление — третьему лицу. При этом он продолжал контролировать ситуацию в организации, считает следствие. Впоследствии, зная о возбужденном в отношении него уголовном деле, глава администрации нанял юриста, чтобы через суд легализовать бездействие по взысканию арендных платежей. В результате договор аренды расторгли, а у администрации образовалась задолженность со стороны компании «Сибирь» на сумму свыше 6 млн руб.

Александра Стрелкова