Авиарейсы из Нижнего Новгорода в Сухум возобновят с 30 мая

Авиакомпания Nordwind совместно с авиакомпанией «Икар» возобновят рейсы из Нижнего Новгорода в Сухум с 30 мая. Об этом сообщила пресс-служба нижегородского аэропорта.

Вылеты из Нижнего Новгорода запланированы один раз в неделю по субботам в 11:35, обратный рейс из Сухума отправится в 16:00. Время полета составит 3 ч 25 мин, отмечается в сообщении.

Как писал «Ъ-Приволжье», прямое авиасообщение между Нижним Новгородом и столицей Абхазии возобновили после многолетнего перерыва в 2025 году. Поток пассажиров на этом направлении составил 3,5 тыс. человек. На субсидирование рейсов из бюджета Нижнего Новгорода в 2025 году направили 14,8 млн руб., в 2026 году планируют направить 16,3 млн руб.

Владимир Зубарев