В Прикамье мусульмане добиваются права собственности на самовольно построенную мечеть

Арбитражный суд Пермского края принял к производству иск религиозной организации мусульман Бардымского района к местной администрации. Согласно материалам дела, истец требует признать право собственности на самовольную постройку, предназначенную для осуществления религиозных обрядов — мечеть. Объект общей площадью 87,6 кв. м располагается в селе Барда на ул. 70 лет Октября.

Согласно кадастровой карте, мечеть стоит на учтенном земельном участке, который находится в частной собственности. Его общая площадь составляет 221 кв. м, а кадастровая стоимость — 94,1 тыс. руб. Разрешенный вид пользования участка — для религиозных целей.

Местная религиозная организация мусульман Бардымского района Пермского края была зарегистрирована в 2004 году. Ее председателем является Марсель Тимганов.