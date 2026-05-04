В Екатеринбург прибыл поезд «Эшелон Победы»

На вокзал Екатеринбурга прибыл военно-исторический состав «Эшелон Победы» — его встретили под звуки духового оркестра, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД).

Во время его стоянки все желающие смогут сделать фото на фоне паровоза и исторических вагонов, внутри которых можно осмотреть экспозиции. Там также проводят экскурсии, в ходе которых рассказывается о воинских и военно-санитарных перевозках, истории эвакуации промышленных предприятий и населения.

Он будет находиться в городе с 9:50 до 15:30, а затем отправится в другие города Свердловской области. Состав посетит их в периоды 2-7 мая и 10-12 мая, среди них — Верхняя Пышма, Нижний Тагил, Кушва, Серов, Ирбит, Артемовский, Камышлов.

«Эшелон Победы» — проект СвЖД, его целью служит сохранение памяти о подвиге советского народа и работе железнодорожного транспорта в годы войны, боевых и трудовых подвигах уральских железнодорожников. В рейс с 1 мая из Перми отправились паровозы Л «Лебедянка» и П-36 «Генерал». Поезд посетит не только города Свердловской области, но и Тюменскую область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа (ХМАО-Югра и ЯНАО). Путь завершится 22 мая в Губкинском на Ямале.

Ирина Пичурина