Генпрокуратура по иску к Мошковичу потребовала обратить в доход государства акции «Русагро»

По иску к предпринимателю Вадиму Мошковичу Генпрокуратура, среди прочего, просит изъять в доход государства акции «Русагро». Хамовнический суд Москвы начнет рассматривать иск 5 мая. По данным на 2024 год, господину Мошковичу принадлежало 49% акций компании.

По данным суда, как сообщает «Интерфакс», в доход государства могут обратить денежные средства, акции ПАО "Группа "Русагро", доли в уставных капиталах принадлежащих ответчикам или аффилированных с ними организаций, объекты недвижимого имущества, транспортные средства.

Генпрокуратура подала антикоррупционный иск к основателю «Русагро» Вадиму Мошковичу 1 мая. Ответчиками по иску проходят его супруга Ирина Быковская, бывший гендиректор «Русагро» Максим Басов, а также компании ООО «Финансовый ресурс» и ПКК «Профит».

Надзорное ведомство требует обратить в доход государства незаконно приобретенные активы фигурантов. Уголовное дело, в рамках которого подан иск, связано с обвинениями Вадима Мошковича и Максима Басова в мошенничестве в особо крупном размере, преднамеренном банкротстве, отмывании денег и даче взятки. Господин Мошкович находится под арестом с марта 2025 года.