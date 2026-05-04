В Татарстане создали оргкомитет по подготовке саммита Россия — АСЕАН
В Татарстане создали республиканский организационный комитет по подготовке и проведению саммита Россия — АСЕАН, который пройдет в 2026 году в Казани. Соответствующий указ подписал раис республики Рустам Минниханов.
Комитет будет координировать работу органов власти республики, федеральных структур, муниципалитетов, организаций и общественных объединений. В его задачи войдут разработка и контроль плана мероприятий, а также взаимодействие всех участников подготовки.
Оргкомитет наделен правом запрашивать информацию у органов власти и организаций, создавать рабочие группы, привлекать экспертов и направлять представителей на профильные мероприятия.
Председателем назначили Рустама Минниханова, его заместителями — Алексея Песошина, Асгата Сафарова и Ильсура Метшина.