Хинштейн поручил курским чиновникам поставить на аватары в соцсетях фото участников ВОВ

Губернатор Курской области Александр Хинштейн на заседании правительства поручил чиновникам на этой неделе сменить аватары в социальных сетях на фотографии своих родственников — участников Великой Отечественной войны (ВОВ) и тружеников тыла. По его словам, таким образом ветеранам будет выражено безмерное уважение.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Губернатор Александр Хинштейн также предложил провести в ином формате акцию «Бессмертный полк», очное шествие в Курске проводиться не будет. «Мне кажется очень правильным, когда в окнах учреждений и различных организаций выставляются фотографии родственников. В администрации области мы это сделаем в обязательном порядке. Думаю, что во всех региональных органах исполнительной власти мы также это сделаем, и прошу муниципальные органы власти и другие организации к этому подключиться»,— сказал губернатор. По его словам, это даст ощущение неразрывной связи с предками, которые защитили мир и победили в страшной войне.

Из-за продолжающихся атак со стороны Украины в Курской области в День Победы не будет массовых мероприятий. В областном центре, как и в прошлом году, в общественных местах и парках будут транслироваться песни военных лет. Губернатор Александр Хинштейн поручил главам муниципалитетов рассмотреть возможность организации таких трансляций в своих населенных пунктах. «Несмотря на режим наших сегодняшних реалий, праздник должен быть»,— подытожил глава региона.

Сергей Толмачев, Воронеж