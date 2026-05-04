В Нижегородской области появятся промтехнопарки регионального значения

Правительство Нижегородской области подготовило проект поправок к областному закону о промышленной политике, которые предполагают создание промтехнопарков регионального значения и вводят это понятие. Проект изменений опубликован для общественных обсуждений.

Законопроект сформирует правовую основу для создания и развития промтехнопарков регионального значения и оказания господдержки управляющим компаниям. В частности, они смогут претендовать на государственные и муниципальные земельные участки без торгов, следует из пояснительной записки к проекту поправок.

Сейчас объем площадей для размещения промышленных объектов в Нижегородской области ограничен, в текущей экономической ситуации предприятиям часто не хватает собственных средств для создания промышленных площадей, отмечается в проекте закона.

Правительству предстоит утвердить требования к промтехнопаркам регионального значения, управляющим компаниям, а также полномочия органов власти, ответственных за такие технопарки, и утвердить их реестр. Инициативу рассмотрят депутаты заксобрания Нижегородской области.

В Нижегородской области действуют девять технопарков, особая экономическая зона «Кулибин» и три территории опережающего развития. Резидентам преференциальных территорий предоставляют льготы.

