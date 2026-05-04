Маршрутную сеть скоростных межрегиональных перевозок по Волге расширят до Самары

В рамках федерального проекта «Речные магистрали» в этом году маршрутную сеть скоростных межрегиональных пассажирских перевозок по Волге планируют расширить до Самары. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.

Кроме Самары сеть также расширят до Ярославля, Саратова, Ивановской области и Чувашии, а также перевозками по Каме из Перми в Удмуртию. На 2026 год утвердили 27 маршрутов речных скоростных перевозок. По субсидируемым направлениям планируется перевезти порядка 60 тыс. пассажиров, что почти в два раза больше, чем в прошлом году. В дальнейшем рассматривается включение в проект маршрутов по озеру Байкал и реке Амур.

В этом году в федеральном бюджете предусмотрено выделение 94,8 млн руб. на развитие проекта. На первом этапе проект реализуется на участке Волги от Городца до Ульяновска.

Как отмечают в Минтрансе России, в прошлом году в рамках проекта по восьми маршрутам перевезли 33,2 тыс. пассажиров. Двум судоходным компаниям предоставили субсидии на сумму 17,7 млн руб.

