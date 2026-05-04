Дмитрий Артюхов: пришло время для масштабных инвестиций в ЖКХ в Салехарде

В Салехарде развернут большую программу модернизации сферы ЖКХ — проекты власти будут реализовывать поэтапно в течение нескольких лет, сообщили в правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) со ссылкой на губернатора Дмитрия Артюхова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Глава региона отметил, что сейчас в Салехард приходят частные инвесторы, строятся жилые дома и целые микрорайоны — эти темпы должны соответствовать возможностям коммунальной инфраструктуры. «Сети и котельные необходимо обновлять опережающими темпами, чтобы они справлялись с растущей нагрузкой. В последние годы мы достигли значимых результатов в ремонте дорог и благоустройстве — теперь пришло время для масштабных и долгосрочных инвестиций в сферу ЖКХ»,— сказал Дмитрий Артюхов по итогам поездки на котельные Салехарда.

Вместе с мэром Алексеем Титовским господин Артюхов посетил объекты АО «Салехардэнерго» — как недавно модернизированные котельные, так и объекты, требующие капитальных вложений. Всего в эксплуатации компании находится 45 котельных: 17 из них обеспечивают централизованное теплоснабжение населения по всем районам города, 19 являются крышными, остальные обеспечивают теплом отдельные организации и предприятия. Все они используют в качестве топлива газ, оснащены системами автоматического регулирования режимов работы, подключены к системе диспетчеризации. Общая мощность всех котельных составляет 361 Гкал/ч, самая крупная из них — котельная №35, мощность которой достигает 60 Гкал/ч.

Ирина Пичурина