В Приангарье ликвидируют лесные пожары на площади более 475 гектаров

На территории Иркутской области в период с 1 по 3 мая зафиксировано 30 пожаров в лесах. Устранение возгораний продолжается на общей площади около 475,5 га, сообщает ГУ МЧС региона.

По состоянию на утро 4 мая в регионе действовали два пожара на площади 5,5 га — в Зиминском и Куйтунском районах. Еще два возгорания локализованы на площади 470 га — в Заларинском и Тулунском районах. Патрулированием с начала этой недели займутся 62 группы из 150 пожарных. С 15 апреля в Иркутской области поэтапно вводится пожароопасный сезон. С 27 апреля он действует на территории 16 лесничеств.

По данным Иркутского УГМС, в Приангарье 5 мая воздух прогреется до +12 градусов, ожидаются порывы ветра до 18 м/с. Ночью прогнозируется похолодание до 0 градусов.

Александра Стрелкова