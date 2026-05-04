ВТБ завершил присоединение «Почта Банка»

ВТБ (MOEX: VTBR) завершил юридическое присоединение «Почта Банка». Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации. Теперь, по данным ВТБ, клиенты банка смогут получать услуги в 4,5 тыс. точек обслуживания и 23 тыс. почтовых отделений.

«Объединение ВТБ и "Почта Банка" — один из крупнейших интеграционных проектов последних лет. Главный результат: мы изменили модель предоставления финансовых услуг в России, убрав разницу между мегаполисом и малым городом. Теперь это единое пространство с равными возможностями для любого жителя страны — независимо от того, живет он в столице или в отдаленном поселке»,— прокомментировал президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.

Поэтапное присоединение «Почта Банка» к ВТБ происходило с начала 2025 года. В первую очередь объединились сети банкоматов. Затем продукты ВТБ стали доступны в офисах «Почта Банка». Вместе с Соцфондом проведен бесшовный перевод пенсий. Кроме того, завершен ребрендинг сети офисов и банкоматов.