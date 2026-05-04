В Казани задержали наркокурьера с 2,5 кг мефедрона
Сотрудники полиции арестовали 52-летнего жителя Казани, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Он планировал сбыть крупную партию мефедрона, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.
Фото: Кирилл Полевой, Коммерсантъ
На переднем сиденье автомобиля подозреваемого обнаружили пакет с двумя свертками мефедрона общей массой 172,9 г. В доме мужчины изъяли более 2,5 кг вещества.
По версии полиции, задержанный являлся оптовым наркокурьером и намеревался сбыть партию на территории города. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228 УК РФ.