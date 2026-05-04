117 предприятий Удмуртии приняли участие в федпроекте «Производительность труда» за шесть лет

117 крупных предприятий Удмуртии нарастили объемы в рамках федерального проекта по внедрению инструментов «Бережливого производства» («Производительность труда») за последние шесть лет. Выработка компаний—участников на одного сотрудника в среднем увеличилась на 58%, объемы незавершенного производства и излишних запасов сократились на 30%. Об этом сообщили в Региональном центре компетенций (РЦК, реализует программу в Удмуртии).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Региональный центр компетенций Фото: Региональный центр компетенций

В 2026 году РЦК возьмет на сопровождение и реализует проекты по оптимизации потоков на 10 предприятиях. Получить поддержку Центра могут предприятия с годовой выручкой более 400 млн руб. (без учета НДС) и более 180 млн руб. — для отрасли туризма. Они должны работать на ОСНО или на ЕСХН, доля участия иностранных налоговых резидентов — менее 50%.

К проекту уже подключились ООО ПК «Ижнефтепласт» (производство оборудования для нефтедобычи), ООО ТРК «Прогресс» (обслуживание железнодорожных локомотивов) и ООО «ИЗЗТ-Сарапул» (создание теплообменного оборудования). В первом квартале 2026 года они завершили этап диагностики пилотных потоков и перешли к стадии внедрения улучшений. Общий экономический эффект составит более 40 млн руб.