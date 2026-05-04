Jeep Cherokee протаранил опору моста в Кировском районе Ленобласти

В поселке Павлово Кировского района Ленобласти произошло ДТП с участием Jeep Cherokee. Как сообщили в ГКУ «Леноблпожспас», авария случилась утром 3 мая.

Джип въехал в опору моста под Петербургом

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По предварительной информации, водитель внедорожника попытался избежать столкновения с другим автомобилем, однако не справился с управлением и врезался в опору моста.

Автомобилист получил травмы и был доставлен в больницу. Причины и обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы.

Матвей Николаев