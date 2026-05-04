«Уральские авиалинии» уберут лишние требования к справкам для возврата билетов

Октябрьский районный суд Екатеринбурга обязал авиакомпанию «Уральские авиалинии» убрать излишние требования к медицинским справкам для возврата билетов, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Поводом послужило обращение пассажира, которому отказали в возврате денег за билеты по болезни.

Один из пассажиров представил авиакомпании оригинал справки с подписью лечащего врача и печатью больницы — у пассажира были противопоказания к перелету, поэтому он решил вернуть билет. «Уральские авиалинии» отказали в возврате, потребовав дополнительно подпись заведующего отделением или главного врача. Выяснилось, что с подобной проблемой постоянно сталкивались и другие пассажиры перевозчика. Истец потребовал признать дополнительные требования незаконными и обязать компанию внести изменения в правила.

Суд установил, что «Уральские авиалинии» разместили на своем сайте излишние требования к медицинским документам. При этом у перевозчика не было локального нормативного акта, закрепляющего такие правила. Согласно приказу Минздрава, для стандартной справки достаточно подписи лечащего врача и печати организации. Представители перевозчика заявили, что дополнительные требования нужны для борьбы с поддельными справками и являются частью договора перевозки, однако доводы были отклонены. Судебная коллегия указала на то, что авиакомпания может проверить подлинность самостоятельно, отправив официальный запрос в медучреждение.

Суд удовлетворил иск в полном объеме. Решение было обжаловано, но Свердловский областной суд оставил решение без изменения. Теперь все пассажиры «Уральских авиалиний» могут возвращать билеты при наличии обычной медсправки — только с подписью лечащего врача и печатью медучреждения.

Ирина Пичурина