Герой России заявился на праймериз перед выборами в заксобрание Алтайского края

Герой России Константин Молчанов планирует принять участие в выборах депутатов законодательного собрания Алтайского края. Он подал заявление на участие в предварительном голосовании «Единой России» (ЕР), говорится в сообщении регионального отделения партии.

В пресс-релизе указывается, что до участия в СВО Константин Молчанов работал в ООО «Барнаульское дорожно-строительное управление №4». Звание Героя России получил в 2024 году. В сообщении не уточняется, в одномандатном округе или по партсписку он планирует избраться.

Выборы в заксобрание пройдут одновременно с выборами в Госдуму РФ в сентябре 2026 года. В одномандатных округах избираются 34 депутата регионального парламента, еще 34 — по партспискам. Сроки подачи заявлений на участие в праймериз продлены до 14 мая. К середине дня 4 мая в базу данных предварительного голосования для определения кандидатов в депутаты краевого парламента от ЕР внесены анкеты 326 претендентов.

