В самарский музей имени Алабина передали коралл, которому 300 млн лет

Коллекция Самарского областного историко-краеведческого музея имени Алабина пополнилась фрагментом крупной колонии ископаемого коралла из Сокского месторождения. Его возраст — 300 млн лет. Об этом сообщают представители музея.

Коралл обнаружила волонтер Самарского палеонтологического общества Татьяна Чулакова 5 апреля 2026 года во время полевого выезда на Сокское месторождение. После этого был обнаружен еще один фрагмент коралла. Это произошло во время изучения отложений верхнего карбона (гжельский ярус) среди глыбовых завалов и осыпей карьера.

По информации археологов, коралл относится к отряду сирингопоридов, которые «играли важную роль в образовании коралловых рифов древних морей палеозойской эры». В Самарской области такие объекты встречаются в отложениях от середины девона, всего карбона и до ассельского яруса перми (387-295 млн лет назад).

Находку планируется подвергнуть камеральной обработке: ее ждут чистка, пропитка, консервация и склеивание. После этого образец разместится в фондовой палеонтологической коллекции музея.

Георгий Портнов