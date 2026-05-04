В Самаре собираются ввести выплаты за ущерб имуществу из-за атак БПЛА

Администрация Самары разработала проект постановления о введении единовременных выплат для жителей, чье имущество пострадало в результате атак вражеских БПЛА. Документ, опубликованный мэрией, определяет условия и порядок получения финансовой помощи.

Компенсация положена гражданам, признанным потерпевшими, если их жилье или автомобиль были повреждены. Размер выплат установлен в фиксированных суммах: 50 тыс. руб. — за поврежденное жилое помещение, 50 тыс. руб. — за частичное повреждение машины и 100 тыс. руб. — при полной утрате транспортного средства.

Для получения средств собственник должен подать заявление в МФЦ. К заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие личность, право собственности, статус потерпевшего и размер ущерба, а также указать реквизиты банковского счета.

В случае принятия постановления документ вступит в силу со дня официального опубликования. При этом его действие распространяется задним числом на инциденты, произошедшие с 23 апреля 2026 года.

