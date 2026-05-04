Строительство лыжнороллерной трассы в Оричевском районе Кировской области предварительно оценили в 15 млн руб. Об этом на еженедельном совещании сообщил глава района Алексей Лысков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Строительство лыжнороллерной трассы в Кировской области оценили в 15 млн рублей

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Строительство лыжнороллерной трассы в Кировской области оценили в 15 млн рублей

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По его словам, для проекта уже подобрали и размежевали земельный участок, провели освещение. Протяженность трассы составит около 1 км, использовать ее предполагается как летом, так и зимой. В настоящее время главе района необходимо направить в региональное министерство спорта предложения по строительству трассы.

По словам губернатора области Александра Соколова, поручение было дано еще в декабре 2022 года. Господин Соколов поручил реализовать проект в текущем году.

Анна Кайдалова