Объявлен тендер на разработку проекта здания ЦКП в Новосибирске

АО «Технопарк новосибирского Академгородка» объявило тендер на третий этап разработки проектной и рабочей документации для строительства здания №1 Центра коллективного пользования технопарка (блок «В»). Стартовая цена контракта составила 124,3 млн руб. Заявки на участие в торгах принимаются до 21 мая, указывается на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Работы необходимо выполнить в течение 450 дней с даты заключения договора. Ориентировочная площадь застройки — 804 кв. м. Ориентировочная общая площадь помещений для размещения вспомогательного оборудования ЦОД — 686 кв. м. Победителю торгов предстоит разработать проект 12-этажного здания, в том числе с одним подземным этажом.

Как писал «Ъ-Сибирь», в январе этого года АО «Технопарк новосибирского Академгородка» объявило тендер на второй этап строительства здания №1 ЦКП в блоке «В». Стартовая цена контракта составила более 1,5 млрд руб.

В марте 2025 года организация объявила тендер на выполнение первого этапа работ по строительству здания №1 ЦКП (блоки «А» и «Б»). Торги выиграло ООО «Реалстрой» (Красноярск). Контракт с компанией был заключен на сумму 2,4 млрд руб. Здание площадью 16,9 тыс. кв. м будет иметь 12 надземных и один подземный этажи.

Александра Стрелкова