Спикер парламента Башкирии Константин Толкачев скончался после болезни
На 74-м году жизни скончался председатель Курултая Башкирии Константин Толкачев. О его уходе из жизни сообщил глава Башкирии Радий Хабиров, открывая еженедельное совещание правительства.
Константин Толкачев умер сегодняшней ночью. «Не все знают, что Константин Борисович (Толкачев — "Ъ-Уфа") тяжело болел. Он в последние годы боролся с этим тяжелым заболеванием, и вел себя очень мужественно — как офицер, как генерал, никогда не жаловался»,— рассказал глава региона.
По его словам, когда состояние спикера Курултая ухудшилось, тот принял решение о чрезвычайно сложной операции в Федеральном медицинском центре имени Бурназяна.
Организацию похорон бессменного спикера Курултая Радий Хабиров поручил исполняющему обязанности руководителя своей администрации Искандеру Ахметвалееву.