Прокуратура взыскивает более 257 млн рублей с четырех уфимских компаний

Арбитражный суд Башкирии начал производство по иску республиканской прокуратуры к уфимским организациям «Прайм», «Авлинк», «Медиа РБ Инжиниринг» и «Визио». Надзорное ведомство считает, что компании вступили в сговор при поставке оборудования в образовательные учреждения республики и просит взыскать с них около 257,7 млн руб. в федеральный бюджет.

Третьими лицами к спору привлечены владельцы компаний — Шамиль Бахтизин, Денис Ахметкужин, Рамиль Зигануров и Евгений Уфимцев. Также в деле будут участвовать учредитель ныне ликвидированного ООО «Смарт» Рената Фролкина и Управление ФАС по Башкирии.

Из материалов дела следует, что антимонопольный орган выявил 83 конкурса с участием ответчиков и фирмы «Смарт». Участники аукциона намеренно отказывались от конкуренции друг с другом для того, чтобы контракт получил кто-либо из участников картеля.

Обращаясь в суд, прокуратура отметила, что совокупная стоимость активов ответчиков по итогам прошлого года составила около 122,9 млн руб., а совокупные убытки превысили 17,2 млн руб., что говорит о недостаточности имущества для удовлетворения заявленных требований в случае положительного решения суда. Кроме того, истец обратил внимание на попытки учредителей ликвидировать юридические лица для вывода активов из-под материальной ответственности.

По просьбе прокуратуры суд арестовал имущество и счета ответчиков и их учредителей. Следующее заседание по делу пройдет 22 мая.

По данным Rusprofile, «Прайм», «Авлинк», «Медиа РБ Инжиниринг», «Визио» и «Смарт» занимаются поставками офисного, учебного, мультимедийного и иного оборудования в государственные и муниципальные учреждения. Совокупный портфель таких контрактов превышает 1,2 млрд руб.

Идэль Гумеров