Региональный директор ПСБ в Удмуртии Игорь Кудрявцев вошел в экспертный совет бизнес-премии «Твердые знаки»

Региональный директор ПСБ в Удмуртии Игорь Кудрявцев пополнил экспертный совет бизнес-премии «Твердые знаки», организованной изданием «Коммерсантъ-Удмуртия», и оценил представленные в формате открытой защиты проекты предпринимателей республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Филинов Фото: Алексей Филинов

«Твердые знаки» проводятся в Удмуртии уже пятый раз. В этом году на рассмотрение экспертного совета было представлено 50 действующих проектов республиканских предпринимателей. Победителей определяли по результатам оценки жюри в 9 номинациях. Игорь Кудрявцев вошел в экспертную группу, оценивавшую проекты в номинациях «Бизнесу добавили масштаба» и «Российский ответ – импортозамещение с гарантией качества».

«Меня искренне радует, что в Удмуртии такие одаренные и предприимчивые бизнесмены. Понимая специфические, иногда очень «узкие» проблемы своей территории, местные предприниматели часто находят нестандартные, технологичные и эффективные решения. Создание для них благоприятной среды – предоставление доступных финансовых инструментов, необходимой инфраструктуры, образовательных программ, создание здоровой конкуренции за счет региональных конкурсов и премий – способствует расширению масштабов этих решений и укрепляет фундамент национальной экономики», – отметил Игорь Кудрявцев.

В состав экспертного жюри также вошли представители правительства республики, центра «Мой Бизнес», деловых ассоциаций, успешные предприниматели Удмуртской Республики и других регионов России, а также представители оргкомитета премии и редакции «Коммерсантъ-Удмуртия».

По результатам представленных на открытой защите проектов, члены экспертного совета премии определили лучшие инициативы. Имена победителей в каждой из девяти номинаций будут объявлены 21 мая в рамках празднования Дня российского предпринимательства.