Индекс промышленного производства в Кировской области по итогам первого квартала составил 106,8%. Об этом на еженедельном совещании сообщил губернатор Александр Соколов.

Промпроизводство Кировской области за год выросло на 6,8%

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Объем отгруженной продукции обрабатывающих отраслей превысил 140 млрд руб. Основными драйверами стали производство красок и лаков, текстильная промышленность, выпуск лекарственных средств и медицинских материалов, а также готовых металлических изделий.

По словам господина Соколова, это свидетельствует об адаптации предприятий к текущим экономическим условиям, расширении рынков сбыта и увеличении поставок как внутри страны, так и за ее пределами.

Анна Кайдалова