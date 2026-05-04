Браконьера задержали в Ковернинском округе

Факт браконьерства выявили в Ковернинском округе. С заявлением об этом в полицию обратился охотничий инспектор, сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Он обнаружил в лесу около деревни Язвины биологические отходы, предположительно лося, который был добыт незаконно. По подозрению в браконьерстве задержали 66-летнего ранее не судимого местного жителя. Он сознался в содеянном.

При обыске у подозреваемого изъяли фрагменты убитого животного, а также пять единиц оружия и боеприпасы. Разрешение на оружие у гражданина имелось.

В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота), и избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. По предъявленной статье грозит до двух лет лишения свободы.

Галина Шамберина