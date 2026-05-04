В Челябинской области сняли режим беспилотной опасности

В Челябинской области 4 мая снят режим беспилотной опасности, сообщает пресс-служба правительства региона. Он действовал с 8:00 до 11:30.

Также сняты ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Челябинска. Задерживается вылет одного рейса из регионального центра в Санкт-Петербург и пяти рейсов из Санкт-Петербурга, Москвы и Екатеринбурга в Челябинск. Режим «Беспилотная опасность» также вводился 2 мая. По данным рассылки МЧС, он действовал с 15:42. Правительство сообщило о снятии режима в 18:50.

Виталина Ярховска