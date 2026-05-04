Суд приостановил работу пищеблока в одном из детских садов Березников

Сотрудники главного управления федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю опечатали пищеблок частного детского сада в Березниках. Ранее у одного из воспитанников был выявлен сальмонеллез. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП.

После того как врачи диагностировали у ребенка сальмонеллез, детский сад повергся проверке контролирующими органами. В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания. В частности, для приготовления пищи используется не приспособленное для этого помещение, в котором отсутствует необходимое производственное и моечное оборудование; не соблюдается последовательность технологических процессов, исключающих встречные потоки сырой и готовой продукции. С готовых блюд не снимались суточные пробы, отсутствовала сопроводительная документация на молочную продукцию. Кроме того, повар, допущенный к приготовлению пищи, не имел при себе медкнижки, также на пищеблоке не велся гигиенический журнал работников.

Учитывая тот факт, что выявленные нарушения могут привести к возникновению и распространению инфекционных заболеваний, а также угрожают жизни и здоровью детей, суд приостановил деятельность по организации питания в детском учреждении на 30 суток. В настоящее время требования исполнительного документа исполнены, пищеблок опечатан. Предприниматель предупрежден об административной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава-исполнителя. На протяжении всего срока административного наказания будут проводиться проверки надлежащего исполнения постановления суда.