В Нижнем Новгороде 5 мая завершится отопительный сезон
Отопительный сезон 2025/26 годов в Нижнем Новгороде завершится 5 мая, сообщили в мэрии. Там добавили, что синоптики прогнозируют устойчивое тепло с температурой выше климатической нормы.
Сразу по завершении отопительного сезона начнется подготовка к новому. Теплоснабжающие и домоуправляющие компании начнут ремонтные работы, обновление оборудования, промывку и опрессовку внутридомовых сетей.
Как писал «Ъ-Приволжье», текущий отопительный сезон начался в Нижнем Новгороде 1 октября.