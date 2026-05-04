В Нижнем Новгороде 5 мая завершится отопительный сезон

Отопительный сезон 2025/26 годов в Нижнем Новгороде завершится 5 мая, сообщили в мэрии. Там добавили, что синоптики прогнозируют устойчивое тепло с температурой выше климатической нормы.

Сразу по завершении отопительного сезона начнется подготовка к новому. Теплоснабжающие и домоуправляющие компании начнут ремонтные работы, обновление оборудования, промывку и опрессовку внутридомовых сетей.

Как писал «Ъ-Приволжье», текущий отопительный сезон начался в Нижнем Новгороде 1 октября.

Галина Шамберина