Радий Хабиров покинет пост председателя наблюдательного совета Евразийского НОЦ

Председателем наблюдательного совета Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня (Евразийского НОЦ) может стать вице-премьер — министр промышленности, энергетики и инноваций Башкирии Александр Шельдяев. Это следует из проекта указа главы Башкирии, опубликованного для общественных обсуждений. Документ подготовил госкомитет по науке и высшему образованию.

Тем же проектом заместителем председателя набсовета будет назначена Светлана Мустафина, нынешний руководитель госкомитета по науке и высшему образованию.

Сегодня председателем совещательного органа ЕНОЦ является глава Башкирии Радий Хабиров, а заместителем — руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.

В новый состав войдут президент Академии наук Башкирии Камиль Рамазанов, ректор Башкирского государственного медицинского университета Валентин Павлов и президент Торгово-промышленной палаты Башкирии Тимур Хакимов.

Наблюдательный совет Евразийского НОЦ, в основном, должен утверждать программу деятельности учреждения и следить за ее выполнением.

Идэль Гумеров