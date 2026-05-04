На Дону с начала года выявили около 100 нарушений использования пестицидов

В Ростовской области с начала года зафиксировали 100 нарушений в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, 28 апреля 2026 года специалисты зафиксировали нарушение регламента использования пестицидов. Установлено, что индивидуальный предприниматель в марте–апреле 2026 года в Семикаракорском районе применил пестициды наземным способом без связи с планом. Предпринимателю объявили предостережение.

По состоянию на 29 апреля в регионе провели 38 плановых выездных проверок, более 100 наблюдений за соблюдением требований законодательства. Специалисты составили 13 протоколов об административных правонарушениях, направлено 87 предостережений о недопустимости нарушений. Также осуществлено более 30 обязательных профилактических визитов, оказано более 100 консультирований и 1,4 тыс. информирований.

Константин Соловьев