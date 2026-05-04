В Калининском районе Челябинска ограничат движение для реконструкции сети

На участке дорог в Калининском районе Челябинска будет ограничено движение для реконструкции отрезка тепловой сети. Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по городу.

С 8 часов 12 мая до 23 часов 15 мая нельзя будет проехать по улице Разъезд 93-й километр в районе дома №1А по улице Каслинской в западном направлении. Восточное направление перекроют с 23 часов 15 мая до 8 часов 20 мая.

Кроме того, для строительства наружных сетей ливневой канализации введут ограничение движения в районе дома №142 по улице Братьев Кашириных. Они начнут действовать с 9 часов 12 мая и закончат в 22 часа 29 мая.

Виталина Ярховска