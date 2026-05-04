Таймырский райсовет объявил о самороспуске

Райсовет Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края принял решение о самороспуске. Внеочередная сессия муниципального парламента состоялась 30 апреля.

Согласно решению райсовета, последним днем осуществления полномочий его депутатов станет 15 июня. Причиной самороспуска является муниципальная реформа, проходящая в регионе. Как писал «Ъ-Сибирь», она предполагает ликвидацию районов и создание на их основе муниципальных округов.

«В дальнейшем будут объявлены выборы уже в окружной совет депутатов, которые пройдут в единый день голосования в сентябре. По их итогам будет сформирован новый представительный орган из 30 депутатов»,— говорится в сообщении райсовета.

Действующий созыв райсовета из 20 депутатов был избран в 2023 году на пять лет.

Валерий Лавский