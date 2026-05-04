«Парма» завершила сезон

«Бетсити Парма» проиграла третий матч первого раунда плей-офф Единой лиги ВТБ «Локомотиву-Кубань». Пермская команда уступила сопернику на своей площадке со счетом 82:87.

В составе хозяев лучшим стал пермский центровой Глеб Фирсов, набравший 24 очка, сделавший шесть подборов, две передачи, один блок-шот и одну потерю при коэффициенте эффективности «+31».

Счет в серии до трех побед стал 3:0 в пользу «Локомотива». Железнодорожники вышли в полуфинал, а «Парма» покинула турнир и завершила сезон.