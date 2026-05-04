В Челябинской области самыми востребованными специалистами являются продавцы

В марте-апреле 2026 года самыми востребованными специалистами в Челябинской области являются продавцы-консультанты и продавцы-кассиры. Для них было открыто 1,8 тыс. вакансий, сообщает hh.ru.

На втором месте по числу предложений находятся менеджеры по продажам и по работе с клиентами (1,6 тыс. вакансий), на третьем — разнорабочие (1,5 тыс.). В топ-10 также входят водители (0,9 тыс.), сварщики (0,8 тыс.), повара (0,7 тыс.), машинисты (0,6 тыс.), слесари (0,6 тыс.), бухгалтеры (0,6 тыс.), врачи (0,6 тыс.).

При этом сохраняется дефицит кадров у врачей — здесь на одну вакансию приходится 1,4 резюме (при норме от четырех), у администраторов магазина — 2,9 резюме и поваров — 3,3.

Виталина Ярховска