Челябинская область попала в топ-10 регионов по динамике зарплат

Половина жителей Челябинской области через 7,3 года будет получать зарплату от 200 тыс. руб. По этому показателю регион занял восьмое место среди субъектов России в рейтинге «РИА Новости».

Четверть населения Южного Урала начнет зарабатывать 200 тыс. руб. и более через 4,9 года. При этом 75% местных жителей приблизится к такому жалованью через 10 лет. В подобном рейтинге год назад Челябинская область была на 20-й позиции. Тогда оценивалось, спустя какой срок половина населения будет получать 100 тыс. руб. В регионе этот показатель составлял 4,4 года. Три четверти (75%) южноуральцев, по подсчетам аналитиков, должны были столько зарабатывать через 7,3 года.

Лидерами списка в 2026 году стали Ямало-Ненецкий (половина населения будет получать 200 тыс. руб. и более через 5,7 года) и Чукотский (5,8 года) автономные округа, а также Республика Татарстан (6,2 года). Последние места рейтинга заняли республики Ингушетия (22,1 года), Чеченская (19,1 года) и Дагестан (15,6 года).

В Челябинской области следователем СК России устанавливаются обстоятельства ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи

Виталина Ярховска