Ямал возглавил рейтинг по динамике зарплат в России

Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) возглавил рейтинг российских регионов, в которых наблюдается самый быстрый рост зарплат, следует из данных «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Согласно информации аналитиков, на Ямале уже через пять лет и восемь месяцев половина работников может начать получать зарплату выше 200 тыс. руб. в месяц, а через 9,7 лет количество сотрудников с такой зарплатой может достигнуть 75%. На пятом месте в рейтинге также оказался Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО-Югра): предполагается, что 50% населения региона будет получать столько через семь лет, 75% — через 10,7 лет.

Остальные регионы Уральского федерального округа (УрФО) оказались в рейтинге на более низких позициях. Так, на 17 месте — Свердловская область: половина жителей, согласно оценке экспертов, сможет зарабатывать 200 тыс. руб. через 7,8 лет, 75% — через 10,4 лет. Тюменская область заняла 28 место с показателями 8,3 лет и 11,4 лет соответственно. Курганская область оказалась на 19 строчке, Челябинская — на восьмой.

Рейтинг медианных зарплат составлялся с учетом выплат НДФЛ и единой покупательной способности, с учетом разницы цен в регионах при сохранении номинальных темпов роста зарплат на уровне среднего значения за последние пять лет.

Ирина Пичурина