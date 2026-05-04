Салют в День Победы запланирован в Новосибирске

В Новосибирске, в отличие от административных центров ряда других сибирских регионов, 9 мая будет произведен салют в честь Дня Победы. О программе основных праздничных мероприятий мэр Новосибирска Максим Кудрявцев рассказал в ходе оперативного совещания у губернатора Андрея Травникова 4 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Празднование завершится салютом на Михайловской набережной вечером в 21:50. Одновременно запустим фейерверки на трех площадках: площадь Ленина, Монумент Славы и стадион “Локомотив” в Первомайском районе»,— перечислил глава города.

Как писал «Ъ-Сибирь», ранее от проведения праздничного салюта отказались власти Омска и Томска. «Салют у нас будет, когда будет наша большая общая победа. В прошлом году мы проводили салют в честь 80-летия Великой Победы. Сейчас, на мой взгляд, салют — преждевременно»,— объяснял, например, такое решение глава Томска Дмитрий Махиня. Не будет салюта и в Горно-Алтайске.

Праздничный фейерверк 9 мая можно будет увидеть в Красноярске, Кемерове, Барнауле.

Валерий Лавский