Экс-кандидата в депутаты Астрахани осудили за хищение бюджетных 600 тыс. рублей

Советский районный суд Астрахани приговорил индивидуального предпринимателя Сергея Обычайко к трем с половиной годам колонии общего режима за два эпизода мошенничества (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Соответствующее решение суд вынес 28 апреля, сообщили в пресс-службе инстанции.

Сергей Обычайко — супруг экс-директора ГТРК «Лотос» Стеллы Зверевой (занимала пост с 2015 по 2024 гг.). В 2020 году закрыл ИП, в том же году работал начальником управления по эксплуатации зданий и сооружений ООО «Газпром добыча Астрахань». Также в 2020 году был выдвиженцем в гордуму Астрахани от ЕР по Кировскому району.

Суд установил, что бизнесмен похитил бюджетные средства в рамках нацпроекта «Демография» при исполнении контракта с ГАУ АО «Центр развития спортивной инфраструктуры» (ЦРСИ). Он оказывал услуги по онлайн-трансляции спортивных мероприятий: командного турнира по борьбе между спортсменами Астраханской области и Москвы, а также полуфинала акции «Забей Чемпиону». Договор также предусматривал повтор этих соревнований на телеканале «Россия 24» с использованием передвижной телевизионной станции.

Однако, как установило следствие, услуги оказаны не были — у предпринимателя не имелось технических возможностей для их выполнения. Тем не менее Обычайко предоставил заказчику акты выполненных работ и эфирные справки, полученные от директора ГТРК «Лотос», которые якобы подтверждали исполнение обязательств. Ущерб составил 600 тысяч руб.

Помимо лишения свободы судья Дмитрий Краев назначил Сергею Обычайко штраф в размере 70 тыс. руб. Осужденного взяли под стражу в зале суде. Приговор в силу не вступил.

Нина Шевченко