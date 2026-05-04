Фонд капремонта намерен взыскать аванс с проектной организации

Арбитражный суд Пермского края принял к производству иск Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» к ООО «НПО “Реставрация”». Согласно карточке дела, Фонд намерен взыскать с компании 4,4 млн руб. аванса, 2,3 млн процентов за пользование чужими денежными средствами и 1,4 млн руб. штрафа. Владелец и директор НПО «Реставрация» Михаил Девятериков в разговоре с «Ъ-Прикамье» затруднился прокомментировать детали иска.

В Фонде капремонта пояснили, что в 2022 году заключили с ООО «НПО «Реставрация» договор строительного подряда на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного на Комсомольском проспекте, 72. В рамках заключенного договора НКО «ФКР ПК» выплатил аванс в размере более 4 млн руб. К работам ООО «НПО «Реставрация» не приступал. На протяжении 2025 года ООО обещало приступить к исполнению взятых на себя обязательств, но так и не приступило. НКО «ФКР ПК» была проведена претенциозна-исковая работа, по итогам которой подано исковое заявление о возврате средств с ответчика с начислением неустойки и штрафа.

ООО «НПО “Реставрация”» учреждено в 2014 году. Основной профиль деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. В 2016 году общество разработало проект реконструкции здания Спасо-Преображенского кафедрального собора, в котором на тот момент размещалась Пермская художественная галерея.