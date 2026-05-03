Директор соликамского деревообрабатывающего предприятия зарегистрировал ИП

Руководитель ООО «Уральский завод ОСБ» Дмитрий Полудницин зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя. Об этом свидетельствует информация, опубликованная в Rusprofile 28 апреля. Основной вид деятельности ИП — оптовая торговля мебелью, коврами и осветительным оборудованием. Ранее господин Полудницин уже был зарегистрирован в качестве ИП — с 2004 по 2013 год.

Сейчас, по данным Rusprofile, Дмитрий Полудницин является директором пяти организаций. Кроме ООО «Уральский завод ОСБ» он также руководит ООО «Агентство Лидер», НКТП «Нормаль», «Тихая Гавань» и «Люкс Кар», которое сейчас находится в процессе ликвидации.