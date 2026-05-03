Инвестиции в основной капитал Чувашии к 2042 году увеличат до 337,2 млрд рублей

В Чувашии инвестиции в основной капитал республики планируют увеличить до 337,2 млрд рублей к 2042 году, сообщает пресс-служба кабмина.

Рост показателя ожидается благодаря особым экономическим зонам, технопаркам и более чем 620 проектам.

Согласно прогнозу развития, валовый региональный продукт вырастет в 3,1 раза по сравнению с 2024 годом. Номинальная среднемесячная зарплата к концу периода достигнет 234 тысяч рублей, а уровень бедности снизится с нынешних 10,4% до 4%.

В сельском хозяйстве ожидается реализация 225 новых проектов на 55,4 млрд рублей в рамках импортозамещения. Также прогнозируется рост общего коэффициента рождаемости почти на 45% и снижение смертности на 14%. Промышленность республике, как ожидается, сделает ставку на контракты в области тракторостроения и химии.

Влас Северин