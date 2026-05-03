«Ак Барс» обыграл «Металлург» со счетом 4:3 и вышел в финал Кубка Гагарина

В пятом матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ казанский хоккейный клуб «Ак Барс» в овертайме переиграл магнитогорский «Металлург» со счетом 4:3.

В составе победителей отличились Алексей Пустозеров, Артем Галимов, Дмитрий Яшкин и Александр Барабанов, который забросил победную шайбу в овертайме. У «Металлурга» голы на счету Дерека Барака, Никиты Михайлиса и Валерия Орехова.

В финале «Ак Барс» встретится с победителем пары «Локомотив» — «Авангард».

Влас Северин