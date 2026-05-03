В Прикамье четыре грузовых вагона сошли с рельсов

Четыре грузовых вагона сошли с рельсов после столкновения с маневровым локомотивом у станции Углеуральская в Пермском крае. Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, по факту инцидента, произошедшего 3 мая, организована проверка. По данным ведомства, было допущено неконтролируемое движение группы из семи грузовых вагонов. В результате происшествия поврежден подвижной состав. Ведутся восстановительные работы.

Сейчас Пермская транспортная прокуратура проверяет исполнение требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. «Уральской транспортной прокуратурой взят на контроль ход проводимой по данному факту доследственной проверки», — уточнили в надзорном ведомстве.