В Самарской области спасатели извлекли туриста с инсультом из Золотой пещеры

В Самарской области спасатели эвакуировали мужчину, у которого случился инсульт во время посещения памятника природы «Золотая пещера» у села Сырейка в Кинельском районе. Об этом сообщила поисково-спасательная служба региона.

Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ

По данным ведомства, посетитель Золотой пещеры потерял сознание. Для оказания медпомощи требовалась его транспортировка до прибывшей машины скорой помощи. К спасательным работам приступили в 15:45 (MSK+1).

Пострадавшего уложили на спинальный щит и вынесли из пещеры к ожидавшему автомобилю скорой помощи. Работы завершили в 17:20.

Георгий Портнов