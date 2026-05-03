В Первомайском районе Ростова ограничат водоснабжение 6–7 мая

В Первомайском районе Ростова-на-Дону временно ограничат подачу воды. Плановое отключение запланировано с 08:30 6 мая до 08:00 7 мая. Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

Причиной стало подключение наружных сетей водоснабжения к существующей сети по переулку Обскому. В указанный период водоснабжение будет прекращено или снизится его давление на следующих улицах: улица Смены, переулок Кривянский, улица Балка, улица 2-я Киргизская, переулок Клязьминский, улица Белорусская, переулок Сальский, улица Киргизская, переулок Беломорский, улица Казахская.

Жителям рекомендовали заранее сделать необходимый запас воды.

Мария Хоперская