На ремонт дома-интерната в селе Юськасы Чувашии выделили 82,5 млн рублей

На капремонт Юськасинского дома-интерната для престарелых и инвалидов в Моргаушском районе Чувашии выделили 82,5 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит выполнить общестроительные работы, отремонтировать кровлю, заменить системы отопления, водоснабжения, вентиляции и внутренние сети электроснабжения.

Работы должны завершиться до 1 декабря 2026 года. Источником финансирования являются целевые субсидии из республиканского бюджета.

Влас Северин