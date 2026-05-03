В Волгодонске 34-летний автомобилист погиб в ДТП, еще человек пострадал

В Волгодонске в ДТП погиб 34-летний водитель, еще человек пострадал. Авария произошла в ночь на 3 мая на проспекте Лазоревый, сообщили в госавтоинспекции Ростовской области.

По предварительным данным, 34-летний водитель Kia слишком разогнался, из-за чего потерял управление. В результате он врезался в бордюрный камень, а затем — в железобетонную конструкцию. Водитель иномарки скончался на месте, а 37-летний пассажир пострадал.

Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Мария Хоперская