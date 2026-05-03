В Саратове уложат 6 км трамвайных путей от депо до Детского парка

На втором этапе реконструкции трамвайного маршрута №3 в Саратове подрядчик уложит более 6 км путей от Кировского депо до кольца в Детском парке. После завершения работ запустят маршрут № 11 (сейчас он замещается льготными автобусами), сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Подрядчик соблюдает сроки, отметил глава региона. Демонтировано более половины рельсов, ведется уплотнение грунта, дренаж, монтаж опор и рельсошпальной решетки. Задействовано свыше 200 человек и 45 единиц техники. Следующий этап — Мирный переулок.

К завершению основных работ требуется привести в порядок примыкающие автодороги и остановки. На маршруте №3 курсируют трехсекционные «Витязи-М», на №9 — «Львенок» и «Богатырь-М».

