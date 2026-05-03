Более 10,5 тысячи жителей Дагестана получили выплаты после ЧС

Более 10,5 тыс. жителей Дагестана, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, уже получили компенсационные выплаты. Об этом сообщили на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС.

Единовременные выплаты оформили 7,4 тыс. человек. Еще 6,4 тыс. пострадавший получил компенсации за полную или частичную утрату имущества.

По последним данным, без транспортного сообщения остаются шесть населенных пунктов в четырех районах республики — Лакском, Чародинском, Шамильском и Тляратинском. В этих селах проживают около 398 человек. Причина — обвалы, оползни, снегопады и сход лавин. Жители обеспечены продуктами и водой, организованы пешие маршруты. Дороги планируют открыть к вечеру 5 мая.

Мария Хоперская